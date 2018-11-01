Власти США могут отправить на границу с Мексикой до 15 тысяч военнослужащих

На границе с Мексикой в американских штатах Калифорния, Аризона, Техас разместится до 15 тысяч военнослужащих, которые должны будут не допустить проникновения в страну нелегальных мигрантов из приближающегося каравана, сообщает CBS News.

Согласно операции "Преданный патриот", 1800 военнослужащих отправились в Техас, 1200 — в Аризону и 1500 — в Калифорнию, однако официальные лица заявляют, что окончательных решений не принято и количество военнослужащих суммарно может увеличиться до 15 тысяч человек.

В данный момент по территории Мексики в направлении границы с США идёт караван мигрантов из Гондураса, состоящий из чуть более 3,6 тысячи человек. Дональд Трамп ранее сообщал, что там могут находиться преступники и неизвестные жители Ближнего Востока.

— Что касается каравана, который очень опасен, вы видите, что происходит, наши военные уже готовы. У нас есть 5 тысяч, будет 10–15 тысяч военных, а также пограничники, сотрудники миграционной службы и все остальные. Никто не войдёт, мы этого не допустим, — заявил американский президент.

Soldiers from the 16th Military Police Brigade, Fort Bragg, NC., pack equipment and vehicles in preparation to deploy to the southern border, as President Trump ramps up his response to the caravan of migrants approaching the U.S. https://t.co/1Ut2FqrLeb pic.twitter.com/36g2SVJsXo — CBS Evening News (@CBSEveningNews) 31 октября 2018 г.

Караваны мигрантов из стран Центральной Америки пытаются попасть в США ежегодно, а с 2010 года это уже стало публичной акцией. Тех, у кого нет легальных оснований находиться на мексиканской территории, власти депортируют назад в их страны, они даже не доберутся до границы с США.