Власти США могут отправить на границу с Мексикой до 15 тысяч военнослужащих

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Власти США могут отправить на границу с Мексикой до 15 тысяч военнослужащих

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Фото: © flickr.com/Fort Drum & 10th Mountain Division (LI)

На границе с Мексикой в американских штатах Калифорния, Аризона, Техас разместится до 15 тысяч военнослужащих, которые должны будут не допустить проникновения в страну нелегальных мигрантов из приближающегося каравана, сообщает CBS News.

Согласно операции "Преданный патриот", 1800 военнослужащих отправились в Техас, 1200 — в Аризону и 1500 — в Калифорнию, однако официальные лица заявляют, что окончательных решений не принято и количество военнослужащих суммарно может увеличиться до 15 тысяч человек.

В данный момент по территории Мексики в направлении границы с США идёт караван мигрантов из Гондураса, состоящий из чуть более 3,6 тысячи человек. Дональд Трамп ранее сообщал, что там могут находиться преступники и неизвестные жители Ближнего Востока.

— Что касается каравана, который очень опасен, вы видите, что происходит, наши военные уже готовы. У нас есть 5 тысяч, будет 10–15 тысяч военных, а также пограничники, сотрудники миграционной службы и все остальные. Никто не войдёт, мы этого не допустим, — заявил американский президент.

Караваны мигрантов из стран Центральной Америки пытаются попасть в США ежегодно, а с 2010 года это уже стало публичной акцией. Тех, у кого нет легальных оснований находиться на мексиканской территории, власти депортируют назад в их страны, они даже не доберутся до границы с США.

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