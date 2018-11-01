Сенатор Франц Клинцевич дёрнул за бороду украинского политолога в прямом эфире

В эфире телеканала "Россия 1" член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич вступил в острую перепалку с украинским политологом Александром Охрименко. Клинцевич обратился к оппоненту с предложением: если киевские власти уверены, что в Донбассе присутствуют российские войска, то им стоит объявить войну России.

— Подожди, рожа, послушай. Объявите войну России. Вы тогда увидите войска, — обратился сенатор к украинскому политологу.

После взаимных обвинений Клинцевич подошёл к собеседнику и дёрнул его за бороду. После чего ведущая передачи "60 минут" Ольга Скабеева поменяла тему беседы.

— Я ещё и печень умею прощупать, — добавил сенатор, вернувшись на место.