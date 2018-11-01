Таксист устроил крупную аварию в Москве, пытаясь скрыться от ДПС

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Таксист устроил крупную аварию в Москве, пытаясь скрыться от ДПС

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По словам очевидцев, за нарушителем гналось около десятка экипажей дорожной полиции.

Как стало известно Лайфу, возле торгового центра на Люблинской улице в Москве произошло ДТП, которое закончилось погоней за злостным таксистом-нарушителем.

Сразу несколько полицейских машин безуспешно пытались остановить водителя. В итоге он не справился с управлением, снёс мачту освещения и повредил три машины.

По предварительным данным, пострадало два пешехода. Это женщины, которые находились на переходе, они ранены в результате падения столба, кроме того, в них попали осколки стекла. Таксист задержан.

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