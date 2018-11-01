"Роснефть" поддержала правительство в стабилизации цен на топливном рынке

"Роснефть" поддержала предложение правительства по стабилизации рынка нефтепродуктов и подписала соглашение по стабилизации ситуации на рынке топлива, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.

31 октября Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ договорились об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объёмах и ценах, что приведёт к стабилизации цен на топливном рынке.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак потребовал от нефтяных компаний обеспечить национальную экономику нефтепродуктами.

На своём сайте "Роснефть" опубликовала релиз, в котором дополнила, что неукоснительно соблюдает достигнутые договорённости по поддержанию цен в рознице на уровне 30 мая 2018 года.