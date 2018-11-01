Вайнштейна обвинили в домогательствах к несовершеннолетней

Согласно судебным документам, в начале 2000-х знаменитый кинопродюсер затащил в свои апартаменты девушку, которой тогда было 16.

Гражданский коллективный иск, поданный в отношении Харви Вайнштейна и людей из его окружения, расширен, сообщает Sky News. Бывшего кинопродюсера обвинили в домогательствах к 16-летней девушке.

В суд поданы документы, согласно которым девушка переехала в США из Польши в 2002 году, надеясь стать моделью и актрисой. Впервые она столкнулась с Вайнштейном на мероприятии, организованном модельным агентством.

В иске сказано, что спустя несколько дней Вайнштейн затащил девушку к себе в апартаменты в районе Сохо, где агрессивно и с угрозами потребовал секса. По словам девушки, Вайнштейн удерживал её, заставив ласкать его. Продюсер дал понять, что, отказывая ему, полячка откажется от карьеры в Голливуде, и якобы утверждал, что своим успехом ему обязаны Пенелопа Крус и Гвинет Пэлтроу.

По словам адвокатов девушки, случившееся повлекло за собой эмоциональное насилие и почти десять лет сексуальных домогательств.

Ранее сообщалось, что Вайнштейну смягчили обвинения, отклонив иск актрисы Люси Эванс. Напомним, кинопродюсеру грозит пожизненное заключение после связанных с ним секс-скандалов. Его обвиняют в изнасилованиях ещё две женщины, несколько десятков актрис уверяют, что пострадали от его домогательств.