Самолёт задел крылом другой лайнер в парижском аэропорту

Два пассажирских борта не поделили дорогу к взлётной полосе в аэропорту Руасси — Шарль де Голль, пишет Le Parisien.

Как рассказали очевидцы, лайнер Airbus A330-200, принадлежащий Air France, покинул стоянку и остановился по дороге к взлётно-посадочной полосе. В это время позади него двигался самолёт Delta Air Lines, который в итоге зацепил крылом хвост Airbus.

Первый самолёт получил повреждения кормовой части. Никто из пассажиров не пострадал, однако вылет пришлось отменить. Людей на ночь разместили в гостинице, рейс отправился на следующее утро. Борт должен был лететь к острову Сен-Мартен.