Из-за разбившей стекло шимпанзе в Техасе эвакуировали часть зоопарка

В зоопарке Хьюстона, в американском штате Техас, одна из четырёх проживающих в вольере шимпанзе умудрилась разбить одно из стёкол, разделяющих вольер с посетителями. Из-за инцидента пришлось эвакуировать всех посетителей парковой зоны "Африканский лес", сообщает телеканал ABC13 Houston.

— Около 11 часов утра шимпанзе разбила внутреннюю панель в многослойном стекле своего вольера. Благодаря соседним слоям острые края разбитой стеклянной панели не поранили ни шимпанзе, ни гостей. Следуя протоколу безопасности, все шимпанзе будут закрыты во внутренних помещениях вольера, пока стеклянная панель не будет заменена и гостей вновь не пустят на дорожку "Африканский лес", — говорится в заявлении зоопарка.

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