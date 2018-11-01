Анна Семенович попала в больницу

Российская певица и актриса проходит курс интенсивной терапии, после того как её организм поразил вирус.

Певицу Анну Семенович доставили в одну из столичных клиник. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

— Я вчера поздно ночью приехала из Питера и немного приболела, сегодня за один день надо постараться выздороветь, — рассказала 38-летняя певица и ведущая.

Диагноз Семенович не уточнила, однако упомянула, что простыла и её лечат от вируса. Справиться с болезнью она планирует в кратчайшие сроки, поскольку уже завтра Анна должна быть на съёмках.

— Вся на витаминах, морсах и капельницах. Капают мне противовирусные препараты, — добавила Семенович.