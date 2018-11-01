Музыкальные марафоны и встречи с артистами. В России пройдёт "Ночь искусств"

Организаторы подготовили для посетителей насыщенную программу: от выставок до мастер-классов по танцам и актёрскому мастерству.

В ночь с 4 на 5 ноября пройдёт всероссийская акция "Ночь искусств — 2018". Её слоган — "Искусство объединяет" — станет ведущим для библиотек, театров, домов культуры, музеев, музыкальных школ, консерваторий, галерей, концертных залов и арт-пространств.

В рамках мероприятий, приуроченных к "Ночи искусств", пройдут выставки и спектакли, мастер-классы и творческие встречи с писателями, музыкантами, художниками и актёрами.

Для москвичей и гостей столицы организаторы приготовили немало сюрпризов. Например, на Киевском вокзале с 20:00 до 21:00 выступят финалисты проекта "Голос 60+", а на Останкинской башне с 22:00 до 03:00 пройдут экскурсии, где посетители смогут насладиться видом на Москву с самого высокого здания Европы под звуки DJ-сета Ника Завриева. В планетарии пройдёт марафон новой музыки и видеоарта.

Подробнее с программой акции в разных городах России можно ознакомиться на сайте Культура.РФ.