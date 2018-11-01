Депутат Рады: Из-за долгов по коммуналке могут замёрзнуть целые города

Депутат Верховной рады Александр Вилкул в эфире телеканала "112 Украина" высказал уверенность, что зимой на Украине могут замёрзнуть целые города. В этом будет виновато правительство, разрешающее отключать газ за долги по коммунальным платежам.

— Правительство дало разрешение НАК "Нафтогаз" в минусовую температуру зимой за долги отключать у людей газ. Я вам вообще скажу, что это лицензия на убийство, — на это похоже. То есть могут целые города отключаться от газа — от тепла. Никогда нельзя было в минусовую температуру газ отключать, — цитирует Вилкула РИА "Новости".

Тарифы сделали как в Европе, цены на продукты дороже, чем в Европе, а зарплаты и пенсии нищенские, сетует депутат. Также добавляя, что у граждан скопилось 38 миллиардов гривен (около 88 миллиардов рублей) коммунальных долгов, и всё потому, что у людей просто нет денег.

19 октября глава Правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что с 1 ноября газ для населения подорожает на 23,5%. Согласно документам, оказавшимся в руках СМИ, до 2020 года газ на Украине подорожает ещё дважды: в январе 2020 года цена будет 12 тысяч гривен за тысячу кубометров. До 1 ноября 2018 года цена для розничного потребителя за тот же объём составляет только 6 тысяч гривен.