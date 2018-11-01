Пожар в центре Москвы охватил две тысячи квадратных метров

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Пожар в центре Москвы охватил две тысячи квадратных метров

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Фото © РИА "Новости"/Кирилл Каллиников

Рядом с горящим зданием расположены Счётная палата и общежитие Военной академии имени Фрунзе.

Площадь пожара в выселенном здании в центре Москвы достигла 2000 квадратных метров, сообщило столичное управление МЧС. По данным ТАСС, пламя угрожает соседним постройкам.

— Пожару присвоили второй, повышенный номер категории сложности по пятибалльной шкале. Рядом с ним находится здание Военной академии имени Фрунзе. Пожарные пытаются не допустить распространения огня на неё, — сообщил агентству источник в экстренных службах.

Спасатели уточнили адрес охваченного огнём здания — Зубовская улица, дом 14/2. Ранее сообщалось, что возгорание произошло в проезде Девичьего поля.

На месте работают психологи МЧС. Они стараются успокоить жильцов общежития Военной академии, расположенного рядом с местом пожара.

— Психологи объясняют жильцам, что их жизни ничего не угрожает, не дают возникнуть панике, — сказал источник.

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