Пожар в центре Москвы охватил две тысячи квадратных метров

Площадь пожара в выселенном здании в центре Москвы достигла 2000 квадратных метров, сообщило столичное управление МЧС. По данным ТАСС, пламя угрожает соседним постройкам.
— Пожару присвоили второй, повышенный номер категории сложности по пятибалльной шкале. Рядом с ним находится здание Военной академии имени Фрунзе. Пожарные пытаются не допустить распространения огня на неё, — сообщил агентству источник в экстренных службах.
Спасатели уточнили адрес охваченного огнём здания — Зубовская улица, дом 14/2. Ранее сообщалось, что возгорание произошло в проезде Девичьего поля.
На месте работают психологи МЧС. Они стараются успокоить жильцов общежития Военной академии, расположенного рядом с местом пожара.
— Психологи объясняют жильцам, что их жизни ничего не угрожает, не дают возникнуть панике, — сказал источник.
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