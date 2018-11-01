В США выясняют причины гибели двух сестёр из Саудовской Аравии

Связанные тела девушек нашли на берегу реки на следующий день после звонка из посольства о том, что они попросили политического убежища.

Полиция США расследует загадочную смерть двух девушек саудовского происхождения, сообщает NBC. 24 октября на берегу реки Гудзон нашли тела 16-летней Талы Фари и её 22-летней сестры Ротаны. Они были связаны клейкой лентой и повёрнуты лицами друг к другу. Явных следов насилия или травм правоохранители не нашли.

Сообщается, что девушки жили в городе Фэрфакс (штат Вирджиния). Они переехали в США в 2015 году вместе с матерью. По данным СМИ, в августе сёстры пропали. При этом уже не в первый раз. Такое случалось ранее — в декабре 2017-го.

NYPD releases photos of Saudi sisters found duct-taped together on banks of the Hudson as cops continue "unraveling the puzzle" https://t.co/BReke9XftX pic.twitter.com/Ka4U9y2XMg — New York Daily News (@NYDailyNews) 31 октября 2018 г.

Их мать рассказала, что за день до обнаружения тел дочерей ей позвонили из Посольства Саудовской Аравии. Его сотрудники объявили, что семья должна немедленно покинуть американскую территорию в связи с тем, что девушки попросили в США политического убежища.