Улицу напротив саудовского посольства в США предложили назвать в честь Хашогджи

Если идею одобрят, адрес с фамилией убитого журналиста будет стоять на письмах дипломатам королевства, власти которого подозревают в "заказе" обозревателя.

В Сети появилась петиция с требованием переименовать часть Авеню Нью-Гэмпшир у Посольства Саудовской Аравии в Вашингтоне в честь убитого журналиста Джамаля Хашогджи. Об этом сообщает издание The Washington Post. Идея переименования улицы принадлежит основателю и исполнительному директору Совета по американо-исламским отношениям Нихаду Аваду.

— Представьте, корреспонденция для посольства будет приходить на адрес улица Хашогджи? Если на их визитках будет подобный адрес? — говорит Авад.

Как ранее писал Лайф, Генпрокуратура Стамбула сообщила, что Хашогджи задушили в здании консульства, а затем расчленили. Между тем глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр пообещал, что все причастные к преступлению предстанут перед судом в королевстве.

Напомним, обозреватель The Washington Post, журналист саудовского происхождения Джамаль Хашогджи исчез 2 октября после того, как зашёл в здание саудовского консульства в Стамбуле. Позднее его останки нашли в колодце на территории резиденции генконсула королевства.

В конце октября в СМИ сообщали, что незадолго до своей смерти журналист, известный критикой Эр-Рияда, получил сведения об использовании Саудовской Аравией химического оружия в Йемене.