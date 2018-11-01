Россия, Индия и Иран обсудят альтернативу Суэцкому каналу

Три страны планируют вместе построить более дешёвый и удобный транспортный коридор.

Россия, Индия и Иран в ноябре проведут встречу, на которой речь пойдёт о новом совместном транспортном проекте под названием "Север — Юг". Об этом пишет Press TV.

Сообщается, что они планируют построить новый канал для перевозки грузов протяжённостью в 7,2 тысячи километров. Он пройдёт и по воде, и по суше — точнее, по железной дороге. Маршрут — из индийского Мумбаи к иранскому Бендер-Аббасу на побережье Персидского залива, далее в сторону Бендер-Энзели на берегу Каспия, затем по морю до Астрахани и, наконец, по железной дороге в Европу.

Предполагается, что этот путь станет на 30 или даже 40% дешевле и быстрее, чем нынешний Суэцкий канал. По расчётам проектировщиков, товары из Индии в Россию будут приходить на 20 дней раньше, чем сейчас. По новому коридору планируют перевозить 20–30 миллионов тонн грузов в год.

Ранее сообщалось, что из-за глобального потепления альтернативой Суэцкому каналу может стать Северный морской путь.