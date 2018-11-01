Глава британского МИД пригрозил России "очень высокой ценой" за её поведение

Джереми Хант обвинил РФ в кибератаках и нападении с применением химоружия в Солсбери.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант пригрозил России "очень высокой ценой", если её поведение не изменится. Об этом глава британского МИД заявил в ходе своего выступления в исследовательском институте Policy Exchange, добавив вместе с тем, что британская сторона хотела бы вернуть РФ в "основанную на правилах международную систему".

Хант во время своей речи заявил, что РФ в 2008 году "вторглась" в Грузию, а в 2014-м — в Крым. Помимо того, британский министр обвинил Россию в кибератаках и нападении с применением химоружия в Солсбери.

— Если действия, подобные этим, будут продолжаться, цена для России будет очень высока, — подытожил он.

Напомним, Лондон подозревает двух россиян в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Москва это категорически отрицает.

Ранее сообщалось, что Британия ответила отказом на запрос СКР по делу Скрипалей. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Лондон никогда не предоставит фактов по делу Скрипаля.