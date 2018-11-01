Пожарные ликвидировали огонь в здании в центре Москвы

Пожар в центре Москвы по адресу Зубовская улица, 14/2 потушен, сообщает столичный главк МЧС на своём сайте. Огнём там было охвачено 2 тысячи квадратных метров площади.

Пожар произошёл в заброшенном здании между Счётной палатой России и военным общежитием. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 23:13. Прибывшие на место пожарные присвоили пожару второй номер категории сложности.

Принятыми мерами в 02:59 пожар был локализован и в 04:23 ликвидирован. На месте работали 25 единиц техники и 80 человек личного состава. Данных о том, что кто-либо пострадал, нет.