Пожарные ликвидировали огонь в здании в центре Москвы

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Пожарные ликвидировали огонь в здании в центре Москвы

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Фото: © РИА "Новости"/Евгений Одиноков

Пожар в центре Москвы по адресу Зубовская улица, 14/2 потушен, сообщает столичный главк МЧС на своём сайте. Огнём там было охвачено 2 тысячи квадратных метров площади.

Пожар произошёл в заброшенном здании между Счётной палатой России и военным общежитием. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 23:13. Прибывшие на место пожарные присвоили пожару второй номер категории сложности.

Принятыми мерами в 02:59 пожар был локализован и в 04:23 ликвидирован. На месте работали 25 единиц техники и 80 человек личного состава. Данных о том, что кто-либо пострадал, нет.

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