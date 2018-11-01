По стопам Мегин Келли. В США медсестру уволили за "блэкфейс"

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По стопам Мегин Келли. В США медсестру уволили за "блэкфейс"

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Женщина по давней традиции примерила образ темнокожей на Хеллоуин и осталась без работы.

Американская медсестра Шелби Хинан потеряла работу в госпитале после того, как опубликовала в соцсети неоднозначное фото. Об этом сообщает New York Post. На Хеллоуин девушка нарядилась Бейонсе, а её муж изобразил из себя рэпера Джея Зи. Проблема заключалась в том, что супруги покрыли свои лица и тела средствами для макияжа, чтобы сделать из белой кожи тёмную.

Вскоре одна из пользовательниц социальной сети позвонила в госпиталь, где работала Хинан, и пожаловалась на девушку. На следующий день Шелби уволили. Сама Хинан не стала комментировать ситуацию и удалила свой аккаунт в "Фейсбуке". Некоторые пользователи полагают, что подобную ситуацию можно расценивать как возможность людям узнать об истории блэкфейса.

Блэкфейс — разновидность театрального грима, который использовали комики и актёры для карикатурного изображения лица чернокожего человека.

Напомним, ранее за высказывания о "блэкфейсе" места ведущей собственного шоу на NBC лишилась знаменитая американская журналистка Мегин Келли. Она позволила себе задать вопрос, стоит ли считать наряд и мейкап "под афроамериканца" оскорбительным. После скандала и увольнения российский Первый канал пригласил Келли в свой коллектив.

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