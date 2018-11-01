Президент Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын в скором времени посетит Сеул

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Президент Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын в скором времени посетит Сеул

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Фото: © flickr.com/MISOYOUNG, SINABRO

Лидер Республики Корея Мун Чже Ин в четверг, 1 ноября, сообщил, что его северокорейский коллега Ким Чен Ын в скором времени посетит Сеул. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Президент Южной Кореи не стал вдаваться в подробности касательно предстоящего визита. Мун Чже Ин также отметил, что скоро состоится второй саммит Северная Корея — США.

По словам лидера Республики Корея, могут состояться и другие встречи Ким Чен Ына: к нему в Пхеньян в скором времени прилетит лидер КНР Си Цзиньпин, а сам Ким Чен Ын отправится в Россию или встретится с премьером Японии Синдзо Абэ.

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