Американка выжила, проведя шесть дней в пустыне после автомобильной аварии

Сообщается, что женщина получила серьёзные травмы, а её организм был сильно обезвожен.

В США 53-летняя жительница штата Аризона выжила, проведя шесть дней в пустыне после автомобильной аварии. Как сообщает агентство Associated Press, её обнаружили благодаря троим мужчинам, которые заметили повреждённое ограждение шоссе.

В 15 метрах вниз по склону от дороги на дереве была пустая машина. С помощью сотрудника Департамента общественной безопасности штата мужчины нашли и хозяйку авто, которая лежала в иссохшем русле реки. Женщина получила серьёзные травмы в результате аварии и была сильно обезвожена. Она была доставлена в госпиталь на вертолёте.

Как стало известно, 12 октября она потеряла контроль над управлением машиной. В своём авто она провела несколько дней, после чего решила идти искать помощи. Пострадавшая отправилась искать железнодорожные пути, но была очень слаба, чтобы сделать это самостоятельно. 18 октября женщину нашли благодаря следам в почве.