Козак сообщил, что цены на бензин в России заморозили до конца года

Крупные и мелкие оптовые поставки нефтепродуктов будут проходить в строго зафиксированных объёмах и ценах.

Меры по стабилизации цен удалось согласовать Министерству энергетики, Федеральной антимонопольной службе, нефтяным компаниям и независимым нефтеперерабатывающим заводам. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

По его словам, теперь крупные и мелкие оптовые поставки нефтепродуктов будут проходить в строго зафиксированных объёмах и ценах. Это значит, что стоимость бензина останется на уровне июня 2018 года. При этом компании не получат никаких скидок и планы повысить акцизы с января остаются в силе.

— Никаких коврижек никому не предложено. Либо вы соблюдаете цену независимо от экспортной альтернативы, либо мы вынуждены идти на крайнюю меру в виде введения заградительной пошлины, что крайне болезненно, потому что это в первую очередь ударит по нефтепереработке, в том числе независимой, — заявил Козак.

Как ранее писал Лайф, запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты пригрозил ввести премьер-министр Дмитрий Медведев. Он заявил об этом после того, как производители высказались за повышение отпускных цен на бензин на 4–5 рублей.

Напомним, в октябре ФАС выявила подорожание дизельного топлива примерно на 1% и бензина на 0,25%.