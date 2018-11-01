Двоих заключённых нашли мёртвыми в приморском карцере

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Двоих заключённых нашли мёртвыми в приморском карцере

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Фото © РИА "Новости"/Алексей Филиппов

Тела двоих осуждённых обнаружены в штрафном изоляторе колонии № 39 в Приморье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка ФСИН.

— Прибывшие медработники констатировали смерть, по предварительным данным, без признаков насильственной смерти, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

В связи с произошедшим проводится проверка.

Колония № 39 находится в селе Чкаловском Спасского района, это в 300 километрах от Владивостока.

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