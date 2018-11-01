По-ноябрьски тепло. Сегодня в Москве ожидается до +8 градусов

Сегодня в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в Гидрометцентре России. Температура воздуха в столице составит от шести до восьми градусов тепла.
— Местами небольшой дождь, — добавляется в сообщении синоптиков.
В Подмосковье ожидается +4...+9 градусов. Ветер в столичном регионе — южный со скоростью 5–10 метров в секунду.
Ночью температура воздуха в Москве опустится до +2...+4 градусов, в области от 0 до +5 градусов. Местами ожидаются морось и туман.
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