Со дна моря подняли чёрный ящик разбившегося индонезийского самолёта

Поисковые команды в Индонезии обнаружили чёрный ящик самолёта Boeing 737 авиакомпании Lion Air, который несколько дней назад рухнул в Яванское море, сообщили спасатели в эфире Kompas TV.

— Восстановление записей чёрного ящика, который контролирует показатели электроники и механических систем самолёта, а также фиксирует речь пилотов, — это первый шаг к раскрытию тайны падения почти нового самолёта в прибрежные воды. Слишком рано делать выводы, что привело к катастрофе, — заявил генеральный директор компании Lion Air Group Русди Кирана.

Напомним, лайнер Lion Air разбился у берегов индонезийского острова Ява несколько дней назад. Экипаж самолёта запросил посадку сразу после взлёта, после чего связь с ним прервалась. В общей сложности на борту находилось 189 человек. При крушении лайнера никто не выжил. Ранее на месте происшествия нашли топливный бак воздушного судна.