Съехал в кювет. Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Тульской области

Два человека погибли в результате аварии с микроавтобусом Ford в Тульской области. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, автобус съехал в кювет и опрокинулся.
— В результате ДТП погибло два человека и шестеро пострадали, — приводит слова руководителя пресс-службы УМВД Андрея Ярцева портал "Тульские новости".
Инцидент произошёл сегодня около пяти часов утра, на 275-м километре автодороги М-4 "Дон" в Воловском районе. Микроавтобус следовал из Орловской области в сторону Москвы.
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