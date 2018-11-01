Большой этнографический диктант пройдёт в России 2 ноября

Для тех, кто не сможет проверить свои знания на региональных площадках, будет организовано онлайн-тестирование со 2 по 5 ноября.

Второго ноября состоится Всероссийская акция "Большой этнографический диктант", которая позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, его знания о народах, проживающих в России.

Как сообщается на официальном сайте мероприятия, в этом году акция пройдёт уже в третий раз подряд. В 2017-м диктант написали 367 тысяч человек на 2600 площадках в России и за рубежом.

Для тех, кто не сможет проверить свои знания на региональных площадках, будет организовано онлайн-тестирование со 2 по 5 ноября. Организатор проекта — Ассамблея народов Удмуртии. В 2017 году организация выиграла президентский грант на реализацию диктанта.