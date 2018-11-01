Крым впервые посетит делегация из Прибалтики

Ожидается, что визит представителей стран Балтии также придаст импульс нормализации отношений.

Политики, эксперты, бизнесмены и общественные деятели из Латвии, Литвы и Эстонии намерены посетить Ялтинский форум в Крыму, который состоится в апреле 2019 года. Численность делегации составит около 20 человек. Об этом сообщил газете "Известия" сопредседатель оргкомитета форума Андрей Назаров.

— Это впервые с 2014 года, когда в Крым приедет столь большая и представительная делегация из Прибалтики. Инициатива наших коллег из Эстонии, Латвии и Литвы посетить Крым — это важный шаг, — подчеркнул Назаров.

По его мнению, визит представителей Прибалтики поможет на пути преодоления напряжённости между странами и санкционного режима, а также придаст импульс нормализации отношений.

Отметим, V Ялтинский международный экономический форум пройдёт в апреле следующего года. Гостями форума станут представители более чем из ста государств.