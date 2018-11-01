В Минкомсвязи признали неэффективность блокировок в Интернете

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин уверен, что блокировки в Интернете не эффективны из-за того, что существует множество возможностей их обойти. В итоге, возможно, от блокировок откажутся совсем, заявил замминистра агентству РИА "Новости".

— Мы считаем, что блокировки всё больше и больше показывают свою неэффективность, и полагаем, что это уходящая натура, рано или поздно от них нужно будет отказаться, потому что всё больше и больше люди обходят их, даже не замечая, что они имеют дело с технологиями, позволяющими обходить блокируемый контент, — высказался Алексей Волин.

Волин привёл в пример КНР, где, несмотря на запреты со стороны властей, доступны любые соцсети и мессенджеры.

В начале сентября Алексей Волин высказывался, что современное законодательство, конкретно закон о персональных данных, мешает очень полезным и нужным сферам деятельности. Поэтому закон стоило бы изменить.