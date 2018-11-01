Трамп продлил действие эмбарго на закупки нефти из Ирана

Кроме того, американский лидер пообещал "продолжить пристально следить за ситуацией".

Президент США Дональд Трамп продлил действие эмбарго, наложенного ранее на поставки иранской нефти, заявив, что объём запасов у других государств позволяет обходиться без топлива из Исламской Республики. Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома.

— В мире производится достаточно нефти и нефтепродуктов другими странами, кроме Ирана, чтобы позволить значительное сокращение закупок нефти и нефтепродуктов у Ирана иностранными финансовыми организациями, — говорится в указе американского лидера.

Хозяин Белого дома подчеркнул, что "продолжит пристально следить за ситуацией".

Напомним, 8 мая Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому и обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Первая часть ограничительных мер возобновила действие 7 августа. Оставшиеся должны вступить в силу после 4 ноября.