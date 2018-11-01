Суп на костях, карамелька. Севший на "макарошную" диету депутат жалуется на меню

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Суп на костях, карамелька. Севший на "макарошную" диету депутат жалуется на меню

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Бондаренко пояснил, что уже "дело в элементарном выживании", просто на другие продукты средств не хватает.

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, который пытается месяц прожить на 3,5 тысячи рублей, пожаловался на скудное меню. По его словам, в первую неделю в его рацион вошла яичница, тушёные овощи, суп на куриных костях, карамель и одно яблоко.

С начала эксперимента Бондаренко похудел более чем на два килограмма. Коммунист признался, что его меню не отличается разнообразием: "минимальное наличие продуктов не позволяет сильно размахнуться".

30 октября Бондаренко делал вторую закупку, на которую выделил 875 рублей. На вторую неделю экспериментатор купил "чуть меньше хлеба, конфет, карамелек", а также сократил количество картофеля и других продуктов, "чтобы взять немного больше курицы".

— Дело не в комфорте, здесь уже дело в элементарном выживании, просто при других раскладах не хватит средств, — цитирует Бондаренко РИА "Новости". — Я побольше купил курицы, потому что очень тяжело, когда отсутствует мясо, и при той диете, при тех маленьких порциях овощи удовлетворяют голод значительно меньше.

По словам саратовского коммуниста, после первой недели он понял, что надо значительно больше покупать моркови и лука, потому что они закончились достаточно быстро. Бондаренко также отметил, что во время второй закупки он смог уложиться в бюджет, тогда как в прошлый раз потратил на 15 рублей больше выделенной суммы.

Напомним, Бондаренко решился прожить месяц на 3,5 тысячи рублей после спора с саратовским министром Натальей Соколовой. Чиновница уверяла, что россиянам достаточно тратить именно эту сумму, и аргументировала это тем, что "макарошки всё время стоят одинаково". После обнародования скандального видео Соколова была уволена, а Бондаренко решил прожить месяц "на макарошках".

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