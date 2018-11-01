Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов на Урале

Пять вагонов грузового поезда, перевозившего боксит, сошли с рельсов сегодня утром, 1 ноября, на станции Каменск-Уральский. О ЧП сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.
По данным местных СМИ, состав шёл с Уральского алюминиевого завода, а инцидент произошёл на стрелке в транзитном парке. На движение пассажирских поездов ЧП не повлияло, пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. Причины произошедшего выясняются.
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