Число пострадавших от паводка на Кубани достигло почти 600 человек

Более 550 пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно, остальным потребовалась госпитализация.

Количество пострадавших от паводка в Краснодарском крае достигло 592 человек. В оперативном штабе на месте ЧС сообщили РИА "Новости", что сейчас в больницах находится 28 человек, ещё четверых уже выписали.

При этом ещё 560 человек медицинскую помощь получили амбулаторно.

Между тем пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги сообщила, что на участке Туапсе — Кривенковская полностью восстановлено движение поездов.

Напомним, на Кубани из-за сильного ливня произошли паводки. Жертвами разгула стихии стали шесть человек. Подробнее о стихийном бедствии читайте в материале Лайфа.