Сохатые альбиносы. В Канаде сняли на видео редких белых лосей

В Канаде редкие белые лоси вышли на автомобильную дорогу и даже "попозировали" восхищённым путешественникам. Видео, предположительно лосихи и её детёныша, которые вальяжно переходили дорогу в Онтарио, опубликовали в соцсетях.

Туристы встретили сохатых альбиносов во время поездки по Канаде. В 15 минутах от города Фолейет им пришлось замедлить движение из-за белоснежного лося с лосёнком. За несколько дней ролик с редкими животными посмотрели почти четыре миллиона раз.

Переходя трассу, альбиносы обратили внимание на замершую от восторга пару и не спешили уходить, позволив рассмотреть себя поближе и снять на камеру. После чего величественные животные неспешно удалились.