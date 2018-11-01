Subaru отзывает 100 тысяч авто из-за дефекта в двигателе

Из-за неисправности двигатель может самопроизвольно отключиться, что приведёт к серьёзной аварии.

Японский концерн Subaru отзывает по всему миру 100 тысяч автомобилей из-за дефекта в двигателе. Под отзывную кампанию попадает четыре модели, в том числе и популярная Impreza. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Речь идёт о неисправности, которая может привести к тому, что двигатель машины отключится сам. Эксперты поясняют, что из-за такого дефекта может произойти серьёзная авария.

При этом о происшествиях, связанных с возможным дефектом, пока не сообщалось.