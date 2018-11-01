Изнасилованная тремя полицейскими дознаватель оказалась дочерью силовика

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Изнасилованная тремя полицейскими дознаватель оказалась дочерью силовика

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Фото: readovka

По данным СМИ, мужчина является руководителем одного из подразделений республиканского МВД.

Девушка-дознаватель, которую изнасиловали в ночь на 30 октября трое высокопоставленных башкирских полицейских, является дочерью высокопоставленного сотрудника Росгвардии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

— Девушка-дознаватель (...) является дочерью высокопоставленного работника силового подразделения башкирского МВД, — пояснил собеседник агентства.

Ранее СК сообщил, что в изнасиловании 23-летней девушки подозревают 51-летнего начальника ОМВД по Уфимскому району, 50-летнего главу ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летнего руководителя Отдела миграции ОМВД по Уфимскому району. Полицейские задержаны.

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