Изнасилованная тремя полицейскими дознаватель оказалась дочерью силовика

Девушка-дознаватель, которую изнасиловали в ночь на 30 октября трое высокопоставленных башкирских полицейских, является дочерью высокопоставленного сотрудника Росгвардии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
— Девушка-дознаватель (...) является дочерью высокопоставленного работника силового подразделения башкирского МВД, — пояснил собеседник агентства.
Ранее СК сообщил, что в изнасиловании 23-летней девушки подозревают 51-летнего начальника ОМВД по Уфимскому району, 50-летнего главу ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летнего руководителя Отдела миграции ОМВД по Уфимскому району. Полицейские задержаны.
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