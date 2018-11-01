Опубликован список погибших и раненных в ДТП с микроавтобусом под Тулой

На 275-м километре автодороги М-4 "Дон" в Воловском районе Тульской области микроавтобус съехал в кювет. Двое погибли и семеро пострадали. В распоряжении Лайфа появился список жертв ДТП.
В ДТП погибли В. Горностаев 1994 года рождения и О. Кузнецов.
Пострадали:
1. Деревягина Наталья, 1977 года рождения.
2. Савосин Максим, 1987 года рождения. Он в реанимации.
3. Самрай Надежда, 1970 года рождения.
4. Чернов Сергей, 1959 года рождения. Он также в реанимации.
5. Тихонов Антон, 1984 года рождения. В тяжёлом состоянии в реанимации.
6. Деревягин Игорь, 1962 года рождения.
7. Деревягин Евгений, 1969 года рождения, он также доставлен в реанимацию.
Пострадавших доставили в ЦРБ города Ефремова.
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