Опубликован список погибших и раненных в ДТП с микроавтобусом под Тулой

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Опубликован список погибших и раненных в ДТП с микроавтобусом под Тулой

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Фото: © L!FE

Из-за того, что Ford Transit съехал в кювет, два человека погибли, а семеро получили различные травмы, в том числе и тяжёлые.

На 275-м километре автодороги М-4 "Дон" в Воловском районе Тульской области микроавтобус съехал в кювет. Двое погибли и семеро пострадали. В распоряжении Лайфа появился список жертв ДТП.

В ДТП погибли В. Горностаев 1994 года рождения и О. Кузнецов.

<p>Фото: © L!FE</p>

Пострадали:

1. Деревягина Наталья, 1977 года рождения.

2. Савосин Максим, 1987 года рождения. Он в реанимации.

3. Самрай Надежда, 1970 года рождения.

4. Чернов Сергей, 1959 года рождения. Он также в реанимации.

5. Тихонов Антон, 1984 года рождения. В тяжёлом состоянии в реанимации.

6. Деревягин Игорь, 1962 года рождения.

7. Деревягин Евгений, 1969 года рождения, он также доставлен в реанимацию.

Пострадавших доставили в ЦРБ города Ефремова.

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