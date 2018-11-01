Из-за квартир в Москве. Банду чёрных риелторов подозревают в убийстве 9 человек

Отмечается, что под прицел преступников попадали одинокие люди, ведущие асоциальный образ жизни.

Возбуждено уголовное дело в отношении банды чёрных риелторов, которых подозревают в убийстве девяти человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

По данным следствия, житель Тверской области в период с 2012 по 2016 год организовал преступную группировку из четырёх сообщников. Между ними он распределил обязанности и выстроил иерархию, чтобы вместе они могли присваивать квартиры путём тяжких преступлений.

С 2013 по 2018 год чёрные риелторы орудовали на территории Тверской и Московской областей. Обманным путём они лишали жертв жилья и затем убивали их. Преступники специализировались на одиноких людей, которые вели асоциальный образ жизни. Своих жертв они расстреливали, топили и затем закапывали, скрывая следы преступлений.

Подозреваемые присвоили пять квартир стоимостью от четырёх до семи млн рублей. Общая стоимость похищенного имущества составила 28 млн рублей.

Ранее Лайф рассказывал о том, как медики защитили одинокую москвичку-пенсионерку от чёрных риелторов.