В центре Москвы археологи нашли клад со старинными монетами

В тайнике хранилось 135 медных монет конца XIX — начала XX века на общую сумму два рубля 36 копеек.

Археологи обнаружили клад из 135 монет на одном из строительных участков Софийской набережной прямо напротив Кремля. Об этом говорится на сайте Правительства Москвы.

Тайник был спрятан на глубине около полутора метров. Всего в нём было обнаружено 32 монеты номиналом полкопейки, столько же по три копейки, 36 копеек и 29 монет номиналом две копейки. Самые ранние находки датируются 1870-ми годами, а самые поздние — 1915 годом.

Общая сумма находки составляет два рубля 36 копеек. По словам экспертов, это не очень много для того времени. Так, рабочий на фабрике получал от 30 до 50 копеек. Бутерброд с ветчиной стоил около пяти копеек, а бутылка хорошего российского вина — 50–60 копеек. А вот на французское шампанское найденной суммы могло уже и не хватить. Бутылка игристого стоила до трёх рублей.

Специалисты полагают, что клад был спрятан в кожаном мешочке, который истлел от времени. Многие из найденных экземпляров окислились и сильно изогнуты. Сейчас все монеты отправлены на реставрацию. После этого их передадут в музейный фонд.

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