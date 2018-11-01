Как гуппи. В Раде сравнили Украину с аквариумной рыбкой

Депутат отметил, что 27 лет страна существует, не ставя перед собой долгосрочных задач.

Украине нужна долговременная стратегия развития, а сейчас же она существует сегодняшним днём как аквариумная рыбка. Об этом заявил депутат Верховной рады Борислав Береза.

— Последние 27 лет принцип гуппи, аквариумной рыбки: живём сегодняшним днём, — сказал он в эфире телеканала NewsOne.

Депутат привёл в пример Китай, где понимают, как будут жить через 30 и 90 лет, а также Германию и США.

— И только на Украине мы живём от сегодня до завтра, — сказал Береза.

По его мнению, стране нужен новый общественный договор, потому что сейчас населению позволено не платить налоги, а власти — воровать.

В Раде признали катастрофичность ситуации на Украине, у которой огромные внешние долги.