Скрыли "ингредиент-сюрприз". Эксперты рассказали, какие сосиски в чёрном списке

Остальные производители приврали по поводу жирности и пищевой ценности своего продукта.

Молочные сосиски российского производства не всегда соответствуют ГОСТу, а в некоторых случаях содержат неожиданные ингредиенты. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Росконтроля".

В лабораторию отправились образцы пяти популярных брендов: "Черкизово", "Дымов", "Клинский", "Окраина", "Ближние горки". В ходе проверки эксперты нашли в сосисках от "Дымова" и "Клинского" растительный углеводный компонент, запрещённый ГОСТом. "Ингредиент-сюрприз" добавляется для улучшения консистенции продукта. За нарушение они попали в чёрный список.

Остальные производители соврали на этикетке о содержании в своём продукте жира и его пищевой ценности. Жира оказалось меньше, чем заявлено, в сосисках брендов "Черкизово", "Окраина" и "Ближние горки". В "Росконтроле" отметили, что ложь была неоправданной, поскольку меньшее содержание жира является положительным показателем.

Утешением для покупателей назвали то, что все проверенные молочные сосиски оказались безопасными — никаких опасных микроорганизмов и бактерий в них не обнаружено. Однако продукцию "Дымова" и "Клинского" внесли в чёрный список и порекомендовали покупать сосиски "Черкизово", "Окраина" и "Ближние горки".