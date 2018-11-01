Минкульт не выпустил в прокат боевик "Хантер Киллер", где американцы спасают мир

Однако билеты на сеансы в кинотеатры до сих пор доступны в продаже — и даже на неделю вперёд.

Министерство культуры РФ задержало выход прокатного удостоверения для американской картины "Хантер Киллер". Об этом сообщил "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на компанию-дистрибьютора фильма Megogo Distribution. За день до премьеры, 31 октября, кинопрокатная компания попыталась выяснить номер прокатного удостоверения фильма и дату его выдачи, но ответа не получила. В результате Megogo Distribution пришлось разослать кинотеатрам письмо с просьбой временно снять фильм с расписания.

— Лента до сих пор не получила прокатного удостоверения, а без него публичная демонстрация фильма на территории России незаконна, — говорится в письме дистрибьютора.

Стоит отметить, что всё случилось так быстро, что билеты до сих пор доступны на сеансы в кинотеатры в столице, в частности — и на сегодня, и на всю неделю вперёд.

Что касается сюжета боевика с Джерардом Батлером, то он повествует о спасении мира американской атакующей субмариной. По пути подводникам удаётся даже вызволить российского президента, похищенного повстанцами во время госпереворота.