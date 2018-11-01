В Nissan рассказали, как обновили кроссовер X-Trail для России

Ожидается, что стоимость рестайлингового паркетника объявят уже в конце ноября, старт продаж намечен на первый месяц зимы.

Концерн Nissan рассказал о модификациях обновлённого кроссовера X-Trail для российского рынка. Старт продаж новинки запланирован на начало декабря.

Так, в России будет продаваться кроссовер, который получил увеличенную радиаторную решётку, другие противотуманные фары, рулевое колесо с новым дизайном. У X-Trail также улучшили подвеску и шумоизоляцию. Кроме того, в России паркетник будет продаваться в ярко-оранжевом цвете.

Под капотом у кроссовера установлен бензиновый двигатель объёмом 2,0 или 2,5 литра и мощностью 144 и 171 л.с. соответственно. Что касается дизеля, то тут речь идёт о 1,6-литровом 131-сильном агрегате.

При этом цены на обновлённый кроссовер станут известны в конце ноября. Стоимость предыдущей модели X-Trail в России варьируется от 1 498 000 до 2 086 000 рублей.