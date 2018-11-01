"Бряцание оружием". В Крыму предостерегли Украину от ракетных учений

По мнению парламентария, никому не нужно повторения ситуации 2001 года, когда был сбит российский авиалайнер.

Ракетные учения Украины у границ Крыма приведут лишь к росту напряжённости. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с агентством РИА "Новости".

— Украинским политикам надо бы задуматься, чем заканчивается такое бряцание оружием у границ Российской Федерации, — сказал Гемпель.

Парламентарий напомнил, что из-за аналогичных учений в 2001 году произошла ситуация, когда над Чёрным морем украинскими военными был сбит российский авиалайнер. Он также подчеркнул, что создание боевой напряжённости представляет опасность и для самой Украины.

По его словам, армия РФ способна отразить любую агрессию со стороны недружественных стран.

Ранее вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предостерёг власти Украины от возможных провокаций в Азовском море.