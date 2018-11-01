Александр, остановись! Страховщики назвали самые "аварийные" российские имена

Суммарно участники рейтинга оказались причастны к почти половине всех ДТП в стране.

В Институте риска "Альфастрахование" проанализировали 180 тысяч страховых случаев при ДТП и составили рейтинг из десяти мужских и женских имён, владельцы которых чаще всего попадают в аварии на российских дорогах.

На первых строчках среди мужчин со значительным отрывом расположились Александры с их 8,77% и Сергеи с показателем 7,65% аварий. На третьем месте оказались Алексеи. Они причастны к 4,78% ДТП в стране.

Дальше по списку идут Владимиры (4,44%), Андреи (4,32%), Дмитрии (4,16%), Евгении (3,16%), Николаи (2,79%), Михаилы (2,22%). Замыкает рейтинг имя Юрий (2,03%).

Среди женщин же самыми "аварийными" оказались Елены — по их вине происходит 7,68% всех ДТП в России с участием женщин. Серебро рейтинга достаётся Ольгам — у них 6,26%, а на третьей строчке расположились Татьяны. У них 5,95%.

Так же в топ вошли Натальи (5,81%), Ирины (5,61%), Юлии (4,56%), Светланы (4,43%), Екатерины (4,2%), Анны (4,06%) и Анастасии (3,1%).

Однако в компании пояснили, что данный "рейтинг" имеет некоторые условности, поскольку в нём имена, популярные у поколения 26–40-летних. А большинство аварий происходят как раз по вине водителей 26–34 лет. Это значит, что пройдут годы и самым "аварийным" может стать Максим, например, или Тихон.

Но какие-то предположения по этому поводу можно сделать уже сейчас, ведь не так давно московский загс назвал самые популярные имена для новорождённых.