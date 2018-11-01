Контрсанкции против Украины коснутся главы МВД и спикера Рады

Контрсанкции Москвы против Киева коснутся министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и спикера Верховной рады Андрея Парубия. Это следует из соответствующего постановления, размещённого на сайте Правительства РФ.

Согласно подписанному премьер-министром Дмитрием Медведевым документу, ответные меры были введены в отношении 322 граждан и 68 компаний Незалежной. Попавшим под санкции лицам и организациям грозит "блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы РФ".

Напомним, Москва приняла решение о введении контрсанкций в ответ на действия Киева. В частности, в мае президент Украины Пётр Порошенко расширил ограничительные меры в отношении российских юридических и физических лиц, а также продлил действие введённых в предыдущие годы санкций.