В Москве избили звезду "Бедной Насти" Даниила Страхова

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В Москве избили звезду "Бедной Насти" Даниила Страхова

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Даниил Страхов. Фото: ©РИА Новости/Алексей Филиппов

Актёра несколько раз ударили в голову после того, как он сделал замечание курильщикам.

Известного актёра Даниила Страхова избили в Москве. Как сообщает телеграм-канал "Мутко против", на актёра из "Бедной Насти" напали после того, как он сделал замечание курящим под его окнами молодым людям.

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Сообщается, что дым от сигарет поднялся в его квартиру. 42-летний Страхов не выдержал и спустился сделать замечание молодым людям. Между ними начался конфликт, во время которого актёра несколько раз ударили в голову.

Преступники сбежали. Артист уже написал заявление в полицию.

Страхов известен по роли барона Владимира Корфа в сериале "Бедная Настя". Также он сыграл в "Бригаде" и "Грозовых воротах".

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