В Москве избили звезду "Бедной Насти" Даниила Страхова

Актёра несколько раз ударили в голову после того, как он сделал замечание курильщикам.

Известного актёра Даниила Страхова избили в Москве. Как сообщает телеграм-канал "Мутко против", на актёра из "Бедной Насти" напали после того, как он сделал замечание курящим под его окнами молодым людям.

Сообщается, что дым от сигарет поднялся в его квартиру. 42-летний Страхов не выдержал и спустился сделать замечание молодым людям. Между ними начался конфликт, во время которого актёра несколько раз ударили в голову.

Преступники сбежали. Артист уже написал заявление в полицию.

Страхов известен по роли барона Владимира Корфа в сериале "Бедная Настя". Также он сыграл в "Бригаде" и "Грозовых воротах".