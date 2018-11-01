Путин поздравил судебных приставов с праздником

Глава государства отметил их верность долгу, компетентность, безукоризненную репутацию и ответственное отношение к делу.

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) с их профессиональным праздником. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

По мнению российского лидера, празднование Дня судебного пристава является данью уважения ветеранам службы, которые внесли серьёзный вклад в обеспечение эффективной работы судебной системы в РФ, укрепление законности и правопорядка, а также защиту конституционных прав граждан.

— Верность долгу, компетентность, безукоризненная репутация, ответственное отношение к делу остаются для вас главными показателями настоящего профессионализма, — отметил глава государства.

Путин отметил важность того, что сотрудники ФССП уделяют "неустанное внимание реализации востребованных общественных, патриотических, просветительских проектов". Президент РФ выразил уверенность, что судебные приставы и впредь будут добросовестно трудиться, действовать чётко и оперативно, успешно решать поставленные перед ними страной задачи.