По делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" задержали ещё троих фигурантов

Речь идёт о сыне бывшей начальницы инспекции "Стройнадзора", бывшем гендиректоре Кемеровского кондитерского комбината и человеке по фамилии Чередниченко.

В Кемерове задержали ещё троих фигурантов по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— В деле появились три новых фигуранта. Им избирается мера пресечения в центральном суде [Кемеровской области], — рассказал источник.

Отмечается, что среди задержанных — сын бывшей начальницы инспекции "Стройнадзора" Танзили Комковой, бывший гендиректор Кемеровского кондитерского комбината и человек по фамилии Чередниченко.

Следователи предъявили обвинение Эдуарду Комкову, сыну Танзили Комковой. Об этом рассказал его адвокат Владимир Красильников.

Напомним, пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошёл 25 марта. Всего погибло 60 человек, из которых 37 — дети. Здание ТЦ после пожара признали непригодным для эксплуатации и снесли.