Под контрсанкции России попала Тимошенко

Лидер "Батьковщины" Юлия Тимошенко попала под контрсанкции со стороны России. Об этом говорится в указе, размещённом на сайте Правительства РФ.
— Перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры (…) Тимошенко Юлия Владимировна, — говорится в документе.
В общей сложности специальные экономические санкции коснутся 322 граждан и 68 компаний этой страны. Среди них глава Минобороны Украины Степан Полторак, экс-комбат "Донбасса" Семён Семенченко и начальник Генштаба Виктор Муженко.
Под санкции также попали глава СБУ Василий Грицак, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, Дмитрий Ярош и Олег Ляшко.
Добавим, что Тимошенко сейчас активно участвует в предвыборной гонке за президентское кресло Украины.
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