Под контрсанкции России попала Тимошенко

Лидер "Батьковщины" Юлия Тимошенко попала под контрсанкции со стороны России. Об этом говорится в указе, размещённом на сайте Правительства РФ.

— Перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры (…) Тимошенко Юлия Владимировна, — говорится в документе.

В общей сложности специальные экономические санкции коснутся 322 граждан и 68 компаний этой страны. Среди них глава Минобороны Украины Степан Полторак, экс-комбат "Донбасса" Семён Семенченко и начальник Генштаба Виктор Муженко.

Под санкции также попали глава СБУ Василий Грицак, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, Дмитрий Ярош и Олег Ляшко.

Добавим, что Тимошенко сейчас активно участвует в предвыборной гонке за президентское кресло Украины.