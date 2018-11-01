iPhone или жизнь? Эксперты выяснили, за чем россияне ринутся в "чёрную пятницу"

Молодое поколение также намерено "поохотиться" на скидочные беспроводные наушники.

"Чёрная пятница" — день больших скидок и грандиозных распродаж — будет в этом году 23 ноября. Какие товары будут раскупать в первую очередь и кто это будет делать, говорится в исследовании оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

— Предстоящие ноябрьские распродажи, "чёрная пятница", будут акцентироваться прежде всего на "поколении селфи" и активных пользователях, — говорится в документе, попавшем в распоряжение РИА "Новости".

По оценке экспертов, молодёжь бросится раскупать технику и электронику, лидерами продаж станут новые смартфоны и умные часы. Молодое поколение также намерено "поохотиться" на скидочные беспроводные наушники и ноутбуки. Кроме того, покупать станут смарт-телевизоры.

Чтобы отследить тенденции, эксперты проанализировали прошлогодние показатели "чёрной пятницы" и октября 2018 года. Оказалось, что средний чек за этот период вырос на 9%, число покупок — на 16%. Согласно исследованию, россияне стали тратить около 10,9 тысячи рублей за одно посещение магазина электроники и бытовой техники.