Следователи в Архангельске завершили работу на месте взрыва в здании ФСБ

Сотрудники Следственного комитета РФ завершили обследование места взрыва в здании регионального управления ФСБ. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК.
— Осмотр места происшествия в здании управления ФСБ был окончен, — отметили там.
Оцепление вокруг места взрыва снято. Следствие продолжается.
Напомним, 17-летний подросток взорвал бомбу в здании УФСБ накануне утром. Сам он погиб, три сотрудника ведомства ранены. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". Подростка проверяют на контакты с запрещёнными организациями.
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